Число погибших в ДТП под Оренбургом выросло до восьми

Еще один пострадавший в аварии на трассе Оренбург-Орск умер в больнице. Число жертв ДТП увеличилось до восьми человек, сообщили в пресс-службе минздрава Оренбургской области.

Накануне ехавший из Орска Hyundai вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada. От силы удара один из автомобилей отлетел на грузовик. В результате семь человек погибли, трое пострадали. Детей среди них нет.

Один пострадавший находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Еще одного перевели в обычную палату, его состояние оценили как средней тяжести.

«Несмотря на все усилия медицинских работников еще одного пациента спасти не удалось. Ситуация находится на контроле Оперативного медицинского штаба и лично министра здравоохранения Татьяны Савиновой», – рассказали в минздраве.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, ход которой прокуратура взяла на контроль.

Ранее двое взрослых и четырехмесячный ребенок погибли при столкновении легковушки и «КамАЗа» в Воронежской области.

Оренбург, Наталья Рязанова

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