Младенец и двое взрослых погибли в ДТП под Воронежем

Три человек, в их числе четырехмесячный ребенок, погибли при столкновении легковушки и «КамАЗа» в Воронежской области. Следователи проводят проверку случившегося, сообщили в областной прокуратуре.

Авария случилась около 17:30 часов 1 июля на 603-м км автодороги М4 Дон в Лискинском районе. «Лада-211540» и «КамАЗ» двигались в одном направлении. Предварительно, водитель легковушки нес правился с управлением и врезался в идущий впереди грузовик.

«Находившаяся в легковом автомобиле семья из трех человек с четырехмесячным ребенком погибла. По факту происшествия проводится процессуальная проверка, ход которой взят прокуратурой на контроль», – рассказали в ведомстве.

Напомним, в Саратовской области один ребенок погиб, еще двое детей и трое взрослых попали в больницу после ДТП. На дороге перевернулся ВАЗ 21060, которым управлял пьяный 48-летний мужчина без водительских прав.

Воронеж, Наталья Рязанова

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