В Кызыле более трех часов тушили большой пожар на складе

Огонь охватил более трех тысяч квадратных метров складских помещений в Кызыле. Пожарные более трех часов боролись с огнем. Причины возгорания будет искать прокуратура республики Тува, сообщили в ведомстве.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС около 07:00 часов по местному времени 4 июля. В районе «Правый берег» горели складские помещения. Огонь заметили поздно, он успел распространиться на 2,8 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе главка МЧС в Туве.

На ликвидацию пожара бросили все силы пожарно-спасательных частей Кызыла. Огонь сумели потушить спустя более трех часов. При этом никто не пострадал.

«Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Процессуальная проверка, проводимая органом дознания, находится на контроле прокуратуры», – рассказали в ведомстве.

Напомним, в подмосковном городе Электроугли сгорело порядка 2400 кв. м склада лакокрасочных изделий и растворителя. Пожарные боролись с огнем более 4 часов.

Кызыл, Наталья Рязанова

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