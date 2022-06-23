Крупный пожар в Подмосковье: сгорело почти 2,5 тысячи квадратных метров склада лакокрасочных изделий

Склад лакокрасочных изделий и растворителя загорелся сегодня утром в подмосковном городе Злектроугли. Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области, огонь охватил 2400 квадратных метров.

«В 06:58 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Богородский, город Электроугли, улица Центральная, дом 116. Горение внутри нежилого здания на площади 2400 кв.м. Организован штаб пожаротушения, создано два участка тушения пожара. В 10.06 локализация на площади 1600 кв.м. В 11.23 ликвидация открытого горения», – говорится в сообщении ведомства.

По данным СМИ, крыша здания в результате пожара обрушилась. Рядом с трехэтажным складом находятся еще два объекта общей площадью 4 тысячи квадратных метров. Их удалось спасти.

В тушении участвовали 26 единиц техники и 78 человек, из них от МЧС 31 человек и 11 единиц техники.

Москва, Андрей Дорофеев

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