В Бурятии автобус с туристами слетел в кювет

Туристический автобус «Хендэ» слетел с трассы Улан-Удэ – Кяхта в Бурятии. В салоне находились 28 человек, троих отвезли в больницу.

Авария случилась около 10:45 на трассе в районе Гусиноозерска в Селенгинском районе. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, сообщили в УГИБДД по региону.

В автобусе находились монгольские и российские туристы. Пятеро обратились за помощью к медикам. Трех из них отвезли в больницу, сообщили в МЧС. Остальных пассажиров пересадили в попутный автобус, и они продолжили поездку.

Ранее в Краснодарском крае 11 человек пострадали, когда у автобуса с туристами отказали тормоза. Он вылетел с дороги и врезался в дерево.

Гусиноозерск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»