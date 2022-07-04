Жителя Тывы обвинили в убийстве девятилетней падчерицы-инвалида

Правоохранители задержали 39-летнего жителя города Ак-Довурак в Тыве по обвинению в убийстве малолетней. Следователи считают, что мужчина до смерти забил свою девятилетнюю падчерицу-инвалида.

Инцидент случился 28 июня, когда мать девочки была на работе. Ребенок начал плакать, и это не понравилось отчиму, который предпочитал заниматься своими делами. У девочки с рождения был церебральный паралич, и она была способна самостоятельно передвигаться. Поэтому не смогла убежать, когда отчим подошел и несколько раз ударил ее кулаком по голове.

От полученной закрытой черепно-мозговой травмы ребенок умер в тот же день. Мужчина, пытаясь скрыть свою причастность, заявил, что нашел девочку уже мертвой на полу около кровати. Но экспертиза установила точную причину смерти.

«Ранее судимый мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в управлении Следственного комитета по республике. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего».

Напомним, жительница Тверской области забила до смерти свою грудную дочь, которая слишком долго плакала. Женщину задержали.

Кызыл, Наталья Рязанова

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