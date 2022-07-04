В Таганроге мужчина погиб при взрыве газа

Один человек погиб, один серьезно ранен после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Таганроге. Пожарным удалось быстро потушить пожар после взрыва.

Сообщение о взрыве поступило в 13:04 часов 4 июля, сообщили в МЧС. От ударной волны в некоторых квартирах вылетели оконные стекла. Начался пожар на площади 40 кв. м. Жильцов эвакуировали. В 13:25 огонь был локализован, а через 15 минут окончательно потушен.

По данным «Блокнот. Таганрог», погиб пожилой владелец квартиры, в которой случился взрыв. Дом газифицирован, точную причину происшествия установят специалисты. Несущие конструкции здания не повреждены.

Напомним, в одном из жилых домов Челябинска взорвался газ. Хозяин квартиры госпитализирован с ожогами.

Таганрог, Наталья Рязанова

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