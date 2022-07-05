Шестеро погибли: в Турции перевернулся автобус

Автобус с пассажирами перевернулся на дороге Кыркларэли – Стамбул в Турции. По меньшей мере шесть человек погибли, 25 пострадали.

Автобус совершал рейс из города Эдирне на границе с Болгарией в курортный Бодрум. На одном из участков дороги водитель не справился с управлением, и автобус перевернулся.

Спасатели и очевидцы помогли пострадавшим выбраться из салона. Всех раненых отправили в больницы. Устанавливаются личности погибших и причины аварии, передает A Haber со ссылкой на местную полицию.

Напомним, автобус с туристами из России в турецкой провинции Мугла столкнулся с бетономешалкой, опрокинулся и загорелся. Никто из 29 пассажиров серьезно не пострадал.

Стамбул, Наталья Рязанова

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