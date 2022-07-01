В Турции автобус с российскими туристами врезался в бетономешалку

В Турции попал в аварию автобус с туристами из России. Погибших и серьезно пострадавших в ДТП нет. Полиция проводит расследование причин произошедшего.

Авария случилась в турецкой провинции Мугла. Автобус с 29 пассажирами, выполнявший рейс из Фетхие в Кёйджегиз, столкнулся с бетономешалкой, опрокинулся на бок и загорелся. Очевидцы вызвали экстренные службы и поспешили помочь пострадавшим.

По данным Haber Turk, среди пассажиров никто серьезно не пострадал. Все отделались ушибами и царапинами.

По предварительной версии, водитель автобуса не заметил красный сигнал светофора и выехал на перекресток, где в этот момент проезжала бетономешалка. Полиция проводит расследование.

Анкара, Зоя Осколкова

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