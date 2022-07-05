В Австралии 50 тысяч человек покинули дома, спасаясь от наводнения

Проливные дожди привели к наводнениям на восточном побережье Австралии. Власти приняли решение об эвакуации 50 тыс. человек.

Накануне был подписано распоряжение об эвакуации 32 тыс. жителей в пригородах и некоторых районах Сиднея. Наутро число затронутых наводнение граждан выросло до 50 тыс. Правительство штата Новый Южный Уэльс объявило режим ЧС в 23 районах.

За минувшие сутки выпало более 20 см осадков – свыше 17% среднегодовой нормы для Сиднея, передает AP. По данным Reuters, в ряде районов с субботы выпало 80 см осадков при среднегодовой норме в 50 см.

За ночь спасатели сняли 100 человек с крыш затопленных машин и частных домов, вызволили из подтопленных зданий. Местные власти предупреждают граждан, что угроза сохраняется.

Как сообщал «Новый День», в южном Китае проливные дожди вызвали разлив рек до уровня, рекордного за сто лет. Сотни тысяч человек эвакуированы из наиболее пострадавших районов.

Сидней, Наталья Рязанова

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