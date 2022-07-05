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Вторник, 5 июля 2022, 15:03 мск

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В Турции трое россиян пострадали в ДТП

Девять человек пострадали в дорожной аварии в турецкой Анталье. Трое из них – граждане России, передает ТАСС.

На автодороге Аксеки-Сейдишехир микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. В результате медицинская помощь понадобилась девяти пострадавшим, в их числе трем российским туристам. Всех пострадавших доставили в больницы. Подробности их состояния не раскрываются.

Местная полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

Ранее стало известно, что 25 человек получили различные травмы в ДТП с автобусом в Турции. Шесть пассажиров умерли на месте от полученных травм.

Анталья, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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