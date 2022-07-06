В Бурятии остановили вывоз полудрагоценных камней на 124 млн рублей

Сотрудники Бурятской таможни изъяли более 6,6 тонны нефрита и около 343 кг жадеита. Партию полудрагоценных камней пытались вывезти из Бурятии в Китай, рассказали в Дальневосточном таможенном управлении.

Компания-отправитель представила подложные документы на нефрит, который отправляли в КНР. Эксперт установил, часть партии из 25,2 тонны имеет более высокие характеристики и добыта не на Куртушибинском месторождении Красноярского края, как указал отправитель.

Среди минералов также нашли жадеит, на который у компании вообще не было документов. Камни оценили в 124 млн рублей.

«Товар изъят. Бурятской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Санкцией статьи предусмотрено до 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей», – добавили в ведомстве.

Ранее уральские таможенники задержали партию полудрагоценных минералов, которые уралец хотел отправить в США, выдав за фигурки для декора аквариума.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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