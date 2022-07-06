В Пакистане 25 человек стали жертвами паводка

Проливные дожди в пакистанской провинции Белуджистан вызвали наводнения. В результате 25 человек погибли, 35 пострадали, пишет Daily Times.

После двух дней муссонных ливней реки вышли из берегов, дождевая вода скопилась на улицах и в канализационных каналах. Жителям нескольких поселений пришлось спасаться на крышах домов, когда вода зашла в жилища, затопила автомобили. Ливни повредили сотни домов с глинобитными стенами в столице провинции и других поселениях.

По меньшей мере 25 человек, в их числе четверо детей, не успели уйти от резкого подъема воды или стали жертвами несчастного случая. Так, мальчик погиб, пытаясь на спор перепрыгнуть поток воды на улице. Один сумел выбраться, а второго унесло течением, его тело пока не нашли.

Как сообщал «Новый День», в Индии наводнение унесло жизни 71 человека, пострадали от последствий стихии более 4,2 млн человек.

Исламабад, Наталья Рязанова

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