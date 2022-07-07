В Забайкалье два человек погибли при падении крана на микроавтобус с людьми

Два человека погибли, двое попали в больницу после ДТП на трассе в Забайкалье. Автокран упал с площадки грузового трала на иномарку с пассажирами, сообщили в главке МЧС по региону.

Авария случилась утром 7 июля на 212-м км трассы Чита-Забайкальск. Honda Sepwgn с семью пассажирами двигалась в одном направлении с грузовой платформой, перевозившей автокран. При выполнении маневра кран упал на иномарку.

Водитель и один пассажир погибли на месте, остальных зажало в покореженном салоне. Спасатели освободили пассажиров, и выяснилось, что один взрослый и пятилетний ребенок получили травмы. Ребенка отвезли в Агинскую ЦРБ.

«Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с гибелью людей в Могойтуйском районе. Представители надзорного ведомства оценят соблюдение ПДД и эксплуатации транспортных средств, обратив особое внимание на требования к перевозке грузов» – рассказали в ведомстве.

Правоохранители также начали процессуальную проверку, итогом которой станет решение, возбуждать ли уголовное дело.

Ранее в Югре двухлетняя девочка погибла при столкновении иномарки и большегруза.

Чита, Наталья Рязанова

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