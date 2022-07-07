В Хабаровском крае введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ввел режим ЧС в лесах регионального характера из-за пожаров. На 6 июля в крае горело более 100 тысяч га леса, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«На большей части края установилась жаркая и сухая погода, из-за чего угроза возгораний и количество действующих очагов значительно выросли. На 6 июля зарегистрировано более 150 термических аномалий на площади более 100 тысяч га. Подавляющее большинство возникли вне досягаемости наших пожарных», – пояснил губернатор на экстренном совещании по вопросам тушения лесных пожаров.
В правительстве отметили, что грозы привели к большинству возгораний. Ежедневно возникают в среднем 20 термоточек. В тушении уже задействовано более 260 человек, 21 единица техники, два воздушных судна. Еще шесть самолетов мониторят ситуацию.
Михаил Дегтярев подчеркнул, что главная задача – обеспечить безопасность поселений и работы объектов экономики.
В конце июня режим ЧС введен в Якутии из-за увеличения числа лесных пожаров. Специалисты также связали рост возгораний с возросшей грозовой активностью.
Хабаровск, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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