В Хабаровском крае введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ввел режим ЧС в лесах регионального характера из-за пожаров. На 6 июля в крае горело более 100 тысяч га леса, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«На большей части края установилась жаркая и сухая погода, из-за чего угроза возгораний и количество действующих очагов значительно выросли. На 6 июля зарегистрировано более 150 термических аномалий на площади более 100 тысяч га. Подавляющее большинство возникли вне досягаемости наших пожарных», – пояснил губернатор на экстренном совещании по вопросам тушения лесных пожаров.

В правительстве отметили, что грозы привели к большинству возгораний. Ежедневно возникают в среднем 20 термоточек. В тушении уже задействовано более 260 человек, 21 единица техники, два воздушных судна. Еще шесть самолетов мониторят ситуацию.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что главная задача – обеспечить безопасность поселений и работы объектов экономики.

В конце июня режим ЧС введен в Якутии из-за увеличения числа лесных пожаров. Специалисты также связали рост возгораний с возросшей грозовой активностью.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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