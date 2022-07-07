Группу хабаровчан поймали на добыче черной икры на 30 млн рублей

Трое жителей Комсомольска-на-Амуре попались на незаконной добыче, хранении и перевозке черной икры. Специалисты оценили ущерб от их действий в 30 млн рублей, рассказали в Восточном межрегиональном СУ на транспорте Следственного комитета.

По данным следствия, с мая по июль двое мужчин и женщина с помощью катера наловили в реке Амур рыбы осетровых. Добыли из нее икру, которую хранили вместе с частями туш в квартире и гараже. При обыске изъято 137,7 литра черной икры.

Подозреваемые развозили незаконно добытые ресурсы в соседние города и другие регионы, пока их не поймали сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю. Ведется следствие по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ.

Ранее двое жителей Хабаровска стали фигурантами уголовного дела. Они незаконно добыли и хранили более 80 кг черной икры.

Комсомольск-на-Амуре, Наталья Рязанова

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