В Белгородской области в детском школьном лагере скончался мальчик

В Белгородской области 10-летний мальчик умер в школьном лагере. Региональное управление Следственного комитета проводит проверку.

Трагедия произошла в поселке Пролетарский Ракитянского района. Накануне детей повели купаться в бассейне. Самочувствие мальчика резко ухудшилось, он потерял сознание в раздевалке.

Сотрудники лагеря вызвали скорую помощь. Медики провели реанимационные мероприятия, но не смогли спасти жизнь ребенка, сообщает издание «Бел.ру» со ссылкой на источник.

В региональном управлении СКР по факту случившегося проводят проверку.

Белгород, Зоя Осколкова

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