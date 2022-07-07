Полиция задержала мигранта за надругательство над ребенком

Полиция задержала 41-летнего гражданина одного из иностранных государств по подозрению в надругательстве над ребенком.

Жительница Всеволожска Ленинградской области заявила в полицию на неизвестного мужчину, который приставал к ее шестилетней дочери. Мужчина завел ребенка в бытовку около жилого дома на ул. Ореховой, раздел и начал трогать.

Полиция быстро установила личность подозреваемого и задержала его. В отношении мигранта возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет, передает «Вести.ру».

Напомним, в Москве задержан 29-летнего уроженца Киргизии, принудившего к интимной близости семилетнюю девочку. Подозреваемый привел девочку с прогулки и прямо в подъезде надругался над ребенком.

Всеволожск, Наталья Рязанова

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