В Калмыкии утонул 11-летний спортсмен

Юный спортсмен из Тольятти утонул в водоеме около села Джалыково в Калмыкии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, рассказали в ведомстве.

6 июля 11-летний мальчик с тренером ехали на сборы в Адыгею. По пути они завернули к Михайловскому каналу в Калмыкии. Юный спортсмен решило искупаться и утонул.

Следователи отметили, что водоем не был проверен на пригодность для отдыха людей. Тренера подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которое привело к смерти ребенка.

Напомним, один выпускник утонул, второй оказался под следствием после празднования выпускного на турбазе. Подозреваемый толкнул в воду одноклассника, который не умел плавать. Его не успели спасти.

Элиста, Наталья Рязанова

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