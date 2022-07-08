В Кузбассе горноспасатель погиб при поисковой операции

Сотрудник военизированной горноспасательной части умер во время поисково-спасательной операции в шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе. Ему стало плохо во время поисков шахтера, оставшегося под завалами.

«Умер сотрудник ВГСЧ. Причина смерти устанавливается. Известно, что он почувствовал себя плохо во время поисково-спасательной операции», – рассказал источник в экстренных службах ТАСС.

Напомним, днем 5 июля землетрясение привело к обрушению породы в шахте «Распадская-Коксовая». На момент происшествия в забое находились 190 человек, 188 успели эвакуироваться. Тело одного погибшего ранее подняли на поверхность.

Судьба еще одного горняка остается неизвестной. Спасатели движутся на сигнал его индивидуального датчика местоположения.

Кемерово, Наталья Рязанова

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