Подросток-диджей умер от удара током под Петербургом

Подросток умер от удара электрическим током в поселке Важины Ленинградской области. Прокуратура проводит проверку, а Следственный комитет нашел в инциденте признаки преступления.

7 июля 13-летний подросток находился в местном доме культуры. Он осваивал навыки диджея и собирался опубликовать в интернете объявление о дискотеке. Поднимаясь в радиорубку на втором этаже, подросток дотронулся до трубы батареи.

«Взялся рукой за батарею отопления, где имелось повреждение электропровода, в результате чего произошло поражение его электрическим током. От полученной электротравмы несовершеннолетний скончался на месте происшествия», – пояснили в управлении СКР по региону.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Назначены необходимые экспертизы.

Прокуратур организовала проверку по факту смерти подростка.

Как сообщал «Новый День», СКР проверяет смерть подростка от удара током в подъезде многоквартирного дома на Сахалине. Школьник попытался оторвать плафон над дверью в подъезд и повредил провод.

Важины, Наталья Рязанова

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