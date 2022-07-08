Британка умерла после укуса комара в лоб

Молодая британка умерла от инфекции мозга, которая проникла в ее организм после укуса комара, пишет Independent.

21-летняя Ориана Пеппер из города Бери-Сент-Эдмундс училась на пилота, но ее карьера оборвалась на самом взлете. Ее в лоб укусил комар, который занес инфекцию в ее организм. Вместе с током крови возбудитель болезни проник в сонную артерию на шее, а оттуда – в мозг.

Женщина резко почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью. Ей прописали антибиотики, но лекарство не помогло. Через два дня жених привез бессознательную Ориану Пеппер в больницу. Несмотря на усилия медиков женщина умерла в тот же день.

Роспотребнадзор предупредил, что комары могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила. Это инфекционное заболевание сопровождается симптомами общей интоксикации, а в тяжелых случаях приводит к поражению центральной нервной системы.

Лондон, Наталья Рязанова

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