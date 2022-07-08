В Якутии полуторагодовалый ребенок упал с пятого этажа и выжил

Полуторагодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа одного из домов в Чурапчинском улусе Якутии. Девочка выжила, ее перевезли в педиатрический центр Национального центра медицины в Якутске.

Мать девочки перед дневным сном открыла окно в соседней комнате для проветривания. Когда ребенок проснулся, то из любопытства забрался на подоконник. Не встретив никакой преграды, девочка выпала из окна.

Малышка выжила и с травмами была доставлена в больницу. позже ее перевезли в столицу региона для долечивания. Врачи оценили ее состояние как средней тяжести, сообщает ЯСИА.

Семью уже проверили инспекторы ПДН, теперь обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

Напомним, в Красноярске двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа и остался жив.

Якутск, Наталья Рязанова

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