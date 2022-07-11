В Барнауле подросток сорвался с аттракциона в веревочном парке

Подросток получил множественные травмы в результате падения с аттракциона в веревочном парке в Барнауле. Прокуратура и Следственный комитет занимаются происшествием.

Днем 10 июля в веревочном парке «Джунгли» у 13-летнего мальчика оборвался страховочный трос. Ребенок упал на землю и получил множественные травмы. Пострадавшего доставили в больницу.

Прокуратура Алтайского края проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации спортивного комплекса, принадлежащего индивидуальному предпринимателю.

Управление СКР по региону также начало проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. После установления всех обстоятельств инцидента будет принято процессуальное решение.

Напомним, в одном из детских парков Челябинска провалился пол под работавшим аттракционом. Около десяти человек оказались заперты на карусели.

Барнаул, Наталья Рязанова

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