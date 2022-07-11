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Понедельник, 11 июля 2022, 12:16 мск

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В Подмосковье атамана зарубили саблей

В Московской области погиб во время боя на саблях 57-летний Сергей Капитонов. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в Истре. Капитонов – атаман Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья – отрабатывал навыки боя на саблях с 63-летним Алексеем Петуховым. В какой-то момент оппонент слишком сильно замахнулся и ранил Капитонова в нижнюю часть грудной клетки.

Удар был настолько мощным, что от полученной травмы пострадавший скончался на месте еще до приезда медиков скорой помощи, сообщает телеграм-канал «112».

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время Петухов сотрудничает со следствием и находится под подпиской о невыезде.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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