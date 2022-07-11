Полицейские со стрельбой и погоней задержали сбежавших из рехаба пациентов

Под Тверью сбежавшие из реабилитационного центра наркоманы и алкоголики устроили гонки с полицией. Задержать неадекватных пациентов удалось только с помощью оружия.

Семеро мужчин ночью 10 июля решили совершить побег из центра «Весна» в Тверской области, где проходят лечение зависимости от алкоголя и наркотиков. Пациенты угрожали ножом охраннику, чтобы он отдал им ключи от автомобиля, на котором они скрылись в неизвестном направлении, сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники полиции смогли задержать беглецов только в Московской области. При этом угонщики не реагировали на указания инспекторов остановиться. Машина заглохла только после того, как один из полицейских 12 раз выстрелил из табельного оружия.

Всех пациентов задержали. По факту произошедшего проводится проверка.

Тверь, Зоя Осколкова

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