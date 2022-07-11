Школьник пришел на Омь фотографироваться и утонул

Девятилетний мальчик утонул в реке Омь в Калачинском районе Омской области. Прокуратура начала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Вечером 10 июля школьник пришел к реке с братьями восьми и шести лет. Старший мальчик решил сфотографироваться на старой разрушенной плотине через реку Омь, но поскользнулся на мокрых камнях и упал в воду. Школьник не умел плавать и утонул. Его тело до сих пор не нашли.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура Омской области взяла на контроль ход расследования и начала собственную проверку. Сотрудники устанавливают собственника объекта. Они также оценят деятельность органов местного самоуправления по обеспечению безопасности на водных объектах.

Ранее в ХМАО ребенок утонул недалеко от турбазы. Мальчик купался в озере и ушел под воду на глазах у отдыхающих.

Омск, Наталья Рязанова

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