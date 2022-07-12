В горах Сочи спасли блуждавшую пять дней туристку

Спасатели на вертолете забрали туристку из Магадана, заблудившуюся в горах Сочи. Девушка плутала в одиночестве пять дней.

Туристка сумела дозвониться до спасателей 9 июля. На тот момент она уже несколько дней не могла найти дорогу к цивилизации. За ней вызвал пешую группу, но девушка не стала сидеть на месте.

В следующий раз она вышла на связь с возвышенности и назвала свои координаты. За ней отправили вертолет, и на этот раз девушку нашли на скальном участке правого склона реки Лауры, передает ГТРК «Кубань».

Туристка рассказала, что приехала из Магадана и блуждала по горам пять дней. Спасатели передали ее медикам.

Как сообщал «Новый День», группа из восьми человек, включая детей, потерялась во время сплава по рекам Шишим и Чусовая в Свердловской области.

Сочи, Наталья Рязанова

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