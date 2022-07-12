На Камчатке 28 туристов попросили о помощи

Группа из 28 туристов попросила помощи спасателей во время отдыха в районе Авачинского перевала на Камчатке. Несколько туристов пострадали от теплового удара, сообщили в главке МЧС по региону.

Группа поднималась на гору Верблюд, и на высоте 800 м некоторым стало плохо от теплового удара. Они начали спуск и связались с администрацией природного парка «Вулканы Камчатки». Инспектор оказала некоторым пострадавшим доврачебную помощь и вызвала МЧС.

Спасатели вместе с медиками помогли туристам и отправили

«По итогам «путешествия» к медикам обратились девять человек. Семь человек были доставлены в Петропавловск-Камчатский для осмотра специалистами краевой больницы, от госпитализации они отказались. В детскую больницу госпитализирован ребенок. Тургруппа состояла из 28 человек и не была зарегистрирована», – пояснили в МЧС.

Напомним, вертолет с пассажирами вынужденно сел на камчатский вулкан из-за технической неисправности. На борту находились школьники.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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