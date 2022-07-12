В Башкирии катер сбил водный тюбинг с отдыхающими

В Башкирии произошла авария на воде, в результате которой один человек погиб, еще один получил травмы. Правоохранители проводят проверку.

Инцидент произошел на Нугушском водохранилище. Гидроцикл буксировал на канате тюбинг с двумя мужчинами. В какой-то момент катер подъехал слишком близко, водитель гидроцикла не рассчитал траекторию и тюбинг врезался в судно.

В результате происшествия погиб мужчина 1999 года рождения. Еще один турист получил травмы, сообщили в региональном управлении МЧС. Пострадавшего госпитализировали.

В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.

Уфа, Зоя Осколкова

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