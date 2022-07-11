В Омске мужчина погиб при столкновении тюбинга с водным мотоциклом

Молодой мужчина погиб при столкновении тюбинга с водным мотоциклом на реке Иртыш в Омске. Полиция ищет мужчину, управлявшего водным мотоциклом, сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте Следственного комитета.

Инцидент случился около 17 часов 10 июля. Катер буксировал надувной баллон с двумя людьми, когда в тюбинг врезался водный мотоцикл. 22-летний мужчина свалился с баллона и погиб.

Мужчина на гидроцикле скрылся, его разыскивают правоохранители.

«По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ. Опрошены очевидцы, назначен комплекс необходимых экспертиз», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в результате столкновении катера с теплоходом на Волге в Чувашии погибли четыре человека.

Омск, Наталья Рязанова

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