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Понедельник, 11 июля 2022, 14:23 мск

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В Омске мужчина погиб при столкновении тюбинга с водным мотоциклом

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

Молодой мужчина погиб при столкновении тюбинга с водным мотоциклом на реке Иртыш в Омске. Полиция ищет мужчину, управлявшего водным мотоциклом, сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте Следственного комитета.

Инцидент случился около 17 часов 10 июля. Катер буксировал надувной баллон с двумя людьми, когда в тюбинг врезался водный мотоцикл. 22-летний мужчина свалился с баллона и погиб.

Мужчина на гидроцикле скрылся, его разыскивают правоохранители.

«По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ. Опрошены очевидцы, назначен комплекс необходимых экспертиз», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в результате столкновении катера с теплоходом на Волге в Чувашии погибли четыре человека.

Омск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Омск, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Следственный комитет России,