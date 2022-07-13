В Мексике разбился частный самолет с двумя людьми

Два человека погибли при крушении частного самолета в мексиканском аэропорту Керетаро. Самолет упал вскоре после взлета, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Частный самолет Piper PA31 благополучно взлетел, но через 800 метров резко потерял высоту и рухнул в поле.

«Piper PA-31 потерпел аварию недалеко от поселка Галерас в муниципалитете Колон. Наша работа продолжается в обычном режиме», – говорится в сообщении на странице воздушного порта в соцсети.

На борту находились два человека. Оба умерли на месте от полученных травм. Военные оцепили место происшествия, начато расследование.

Ранее легкий самолет рухнул на один из супермаркетов в мексиканском штате Морелос. Три человека на борту самолета погибли, четверо получили травмы.

Мехико, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»