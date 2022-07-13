В Волгограде задержан националист со взрывчаткой

Сотрудники ФСБ и МВД задержали 33-летнего жителя Волгограда и нашли у него взрывчатку и флаги со свастикой. В момент задержания мужчина пытался выбросить с балкона рюкзак с оружием.

«Выявлен и задержан 33-летний приверженец националистической идеологии. По месту проживания мужчины обнаружены и изъяты три килограмма тротила, корпус гранаты времен ВОВ, ствольная коробка и ствол винтовки Mauser 98k, а также два флага со свастикой», – говорится в сообщении управления ФСБ по Волгоградской области.

Увидев правоохранителей, подозреваемый выбросил с балкона рюкзак, но его нашли. В рюкзаке оказалось 2 гранаты Ф-1, польская граната О-23, пистолет Макарова, 60 патронов, 2 СВУ и детонаторы. Все изъято.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки и СВУ. Теперь правоохранители проверяют связи подозреваемого.

Напомним, жители Волгоградской области попались на подготовке к вооруженному захвату власти. Преступники планировали применять легковоспламеняющиеся смеси в отношении стражей порядка и вооруженных сил РФ.

Волгоград, Наталья Рязанова

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