Глава Росавиации упал с велосипеда и попал в реанимацию

Глава Росавиации Александр Нерадько попал в реанимацию. Он получил несколько травм, упав с велосипеда.
Как сообщает телеграм-канал «Baza», у Нерадько диагностированы несколько переломов, ушибы и гематомы. Он перенес операцию, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. Врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное.
Стало известно, что глава Росавиации находится на больничном с понедельника. Предположительно, он будет восстанавливаться в течение трех недель.
На время отсутствия Нерадько обязанности руководителя Росавиации будет исполнять его заместитель Георгий Бахарев.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube