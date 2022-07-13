Глава Росавиации упал с велосипеда и попал в реанимацию

Глава Росавиации Александр Нерадько попал в реанимацию. Он получил несколько травм, упав с велосипеда.

Как сообщает телеграм-канал «Baza», у Нерадько диагностированы несколько переломов, ушибы и гематомы. Он перенес операцию, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. Врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное.

Стало известно, что глава Росавиации находится на больничном с понедельника. Предположительно, он будет восстанавливаться в течение трех недель.

На время отсутствия Нерадько обязанности руководителя Росавиации будет исполнять его заместитель Георгий Бахарев.

Москва, Зоя Осколкова

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