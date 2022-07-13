В ДТП с участием автобуса в Орловской области пострадали девять человек

В Орловской области произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовиком. В результате различные травмы получили девять человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

ДТП произошло на 109 км автодороги Орел-Тамбов, в направлении города Ливны. Водитель автобуса выехал на встречную полосу, где машины столкнулись.

Пострадали девять человек, в том числе водитель автобуса, а также один несовершеннолетний. В областной прокуратуре рассказали, что транспорт перевозил туристов, их отправили в пункт временного размещения, они смогут продолжить путь на другом автобусе.

По факту аварии полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Орел, Зоя Осколкова

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