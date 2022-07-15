В Колумбии оползень накрыл школу с 22 учениками

Оползень сошел на школу в колумбийском департаменте Антиокия. Внутри находились 22 ученика и учитель. Три ребенка погибли, сообщил глава муниципалитета Андес Карлос Альберто Осорио.

Инцидент случился 14 июля, когда в школе шли занятия. Большинство детей сумели выбежать до того, как здание оказалось под потоками грязи. Местные жители и спасатели сразу же начали разбирать завалы.

Из заблокированных руин школы спасены пять человек. Спасатели подняли из-под завалов тела трех погибших детей в возрасте пяти и шести лет.

«Мы с сожалением сообщаем о гибели троих детей в результате случившегося», – цитирует Осорио пресс-служба правительства Антиокии в соцсети.

Ранее в городе Ретамас в Перу оползень сошел на жилой квартал. Под потоком грязи оказались почти 80 домов.

Богота, Наталья Рязанова

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