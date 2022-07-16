Под Рязанью самолет совершил жесткую посадку и оставил два села без света

В Рязанской области легкомоторный самолет задел линии электропередачи во время посадки. В результате два населенных пункта остались без света. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Инцидент произошел в пяти километрах от деревни Моньясово. Самолет совершал экстренную посадку и зацепил линии электропередачи.

На борту находились пилот и пассажир, им удалось приземлиться благополучно, никто не пострадал.

При этом жители двух населенных пунктов остались без энергоснабжения.

Рязань, Зоя Осколкова

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