Под Рязанью самолет совершил жесткую посадку и оставил два села без света

В Рязанской области легкомоторный самолет задел линии электропередачи во время посадки. В результате два населенных пункта остались без света. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Инцидент произошел в пяти километрах от деревни Моньясово. Самолет совершал экстренную посадку и зацепил линии электропередачи.
На борту находились пилот и пассажир, им удалось приземлиться благополучно, никто не пострадал.
При этом жители двух населенных пунктов остались без энергоснабжения.
Рязань, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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