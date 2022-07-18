В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех подростков

Девочка-подросток и трое ее подруг 18-19 лет погибли под колесами иномарки под управлением пьяного водителя. Прокуратура Башкирии взяла на контроль проверку инцидента.

Авария случилась около 04:35 часов на 1-м км объездной дороги села Бакалы. По данным ГИБДД, 23-летний местный житель за рулем Audi A5 сбил четырех девушек, которые шли ему навстречу. Все четверо пострадавших умерли на месте до приезда скорой.

Освидетельствование показало, что водитель сидел за рулем пьяным.

Место происшествия осмотрели криминалисты, сотрудники ГИБДД и прокуратуры, начата проверка.

Ранее в Серове 56-летний мужчина, подрабатывавший таксистом, сбил семилетнего ребенка. Мальчик скончался на месте, а водитель скрылся с места аварии. Его нашли в другом городе.

Бакалы, Наталья Рязанова

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