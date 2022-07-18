В США четыре человека погибли при столкновении самолетов

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту города Норт-Лас-Вегас в американском штате Невада. По меньшей мере четыре человека погибли.

По предварительным данным, одномоторный самолет Piper PA-46 заходил на посадку и в этот момент столкнулся с Cessna 172. Остатки судов упали на землю и загорелись.

«В настоящее время есть данные о четверых погибших», – сообщила городская пожарная служба в соцсети.

Специалисты начали расследование, устанавливаются личности погибших и численность всех, кто находился на борту самолетов.

Ранее в мексиканском аэропорту Керетаро самолет упал вскоре после взлета. Два человека погибли.

Норт-Лас-Вегас, Наталья Рязанова

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