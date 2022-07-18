Семеро погибли: в Китае перевернулся катер с рыбаками

Катер с рыбаками перевернулся в китайской провинции Чжэцзян. Семь человек погибли, остальных ищут спасатели.

Днем 17 июля 16 китайцев собрались на любительскую рыбалку в море в районе города Нинбо. Они погрузились в катер, пришвартованный у причала. Но резкий шквалистый ветер перевернул судно.

Спасатели сумели найти и поднять из воды тела семи человек. Судьба еще девяти пока неизвестна, их поиски продолжаются, передает агентство Ifeng.

На Байкале опрокинулась лодка с рыбаками. Один человек утонул, двух спасли другие рыбаки.

Пекин, Наталья Рязанова

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