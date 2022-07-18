При взрыве в гаражах под Владимиром пострадали четыре человека

В городе Ковров Владимирской области произошел взрыв в гаражном блоке. По последним данным, пострадали четыре человека.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожарная бригада прибыла по вызову и обнаружила, что есть угроза распространения огня. Общая площадь горения составила 174 квадратных метра.
«В результате пожара от огня пострадало два автомобиля и девять гаражей. К сожалению, на пожаре пострадало четыре человека», – уточнили в МЧС. Причины возгорания устанавливаются.
Взрыв произошел при вскрытии дверей одного из гаражей, пишут местные СМИ. Вероятно, в помещении находились газовые баллоны.
Владимир, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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