При взрыве в гаражах под Владимиром пострадали четыре человека

В городе Ковров Владимирской области произошел взрыв в гаражном блоке. По последним данным, пострадали четыре человека.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожарная бригада прибыла по вызову и обнаружила, что есть угроза распространения огня. Общая площадь горения составила 174 квадратных метра.

«В результате пожара от огня пострадало два автомобиля и девять гаражей. К сожалению, на пожаре пострадало четыре человека», – уточнили в МЧС. Причины возгорания устанавливаются.

Взрыв произошел при вскрытии дверей одного из гаражей, пишут местные СМИ. Вероятно, в помещении находились газовые баллоны.

Владимир, Зоя Осколкова

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