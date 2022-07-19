В Париже двое расстреляли посетителей бара

Двое неизвестных открыли стрельбу по посетителям бара-кальянной в Париже. В итоге один человек погиб, четверо ранены.

Стрельба случилась около 21:35 часов в 11-м округе французской столицы. Перед летней террасой бара остановилась машина, и из нее вышли двое вооруженных людей. Один стрелял из пистолета, второй – из автомата Калашникова, пишет Le Parisien.

Посетители бара сумели скрутить одного из нападавших, но второй скрылся. Задержанный парень оказался несовершеннолетним. Полиция выясняет мотивы нападения, предварительно, это могла быть месть.

Ранее в США четыре человека стали жертвами перестрелки в торговом центре. Мужчина с винтовкой открыл стрельбу в фуд-корте, пока его не убили другие вооруженные посетители.

Париж, Наталья Рязанова

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