Убило током: омич сорвался с балкона и попал на ЛЭП

Мужчина сорвался с балкона жилого дома и упал на линию электропередачи. Он умер на месте от удара током, рассказали в управлении Следственного комитета по Омской области.

Инцидент случился 19 июля в городе Калачинске. Пьяный 31-летний местный житель решил забраться в квартиру бывшей сожительницы через балкон. Когда карабкался, он сорвался и упал на ЛЭП, подходящую к дому.

«От удара током мужчина скончался на месте. В ходе проверки следователи выяснят причины случившегося. По результатам будет вынесено процессуальное решение», – пояснили в ведомстве.

Напомним, в Свердловской области мужчина отправился на рыбалку и погиб. Пятиметровым удилищем он задел ЛЭП и получил смертельный удар током.

Омск, Наталья Рязанова

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