В Тамбове мужчина выхватил младенца из коляски и бросился с ним под машины

В Тамбове мужчина на улице выхватил младенца из коляски и бегал с ним по дороге. Очевидцы помогли задержать хулигана. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошел на пересечении улиц Карла Маркса и Рязанской. На пешеходном переходе мужчина подбежал к матери с коляской и выхватил шестимесячного мальчика. С ребенком он побежал по проезжей части.

Водители, заметившие бегущего человека, остановились, мать пустилась в погоню, а мужчина с малышом бросился на капот одного из автомобилей. Прохожие помогли отобрать мальчика. Прибывшие на место правоохранители задержали похитителя. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Врачи осмотрели ребенка и обнаружили лишь пару ушибов. Мальчика с матерью отпустили домой.

Тамбов, Зоя Осколкова

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