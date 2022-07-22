Пять человек утонули в автомобиле на томской трассе

В Томской области автомобиль вылетел в кювет и затонул в канаве. В результате ДТП погибли пять человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в пятницу, 22 июля, на трассе Белый Яр – Колпашево в канаве с водой обнаружен перевернутый автомобиль Toyota Corolla. В салоне найдены тела пяти человек.

По предварительным данным, иномарка съехала в кювет, водитель и четверо пассажиров погибли, захлебнувшись водой.

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. Прокуратура Верхнекетского района Томской области взяла на контроль расследование аварии.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате падения автомобиля с туристами в ущелье погибли четыре человека. Машина с людьми упала в Цолотлинский каньон. Погибли двое взрослых и двое детей.

Томск, Наталья Петрова

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