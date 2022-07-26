российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 июля 2022, 12:25 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Под Смоленском грузовик столкнулся с военной колонной

Фото: телеграм-канал Baza

В Смоленской области фура вылетела на встречку и врезалась в бронеавтомобиль «Тигр», который ехал в составе военной колонны. В результате пострадали три человека.

Как сообщает телеграм-канал Baza, ДТП произошло накануне на трассе между Псковом и Смоленском. В колонне двигалось 10 единиц военной техники.

37-летний водитель грузовика «Вольво» не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу и врезалась в «Тигр».

По последним данным, в результате аварии пострадали водитель и пассажир «Тигра», а также водитель фуры.

Смоленск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,