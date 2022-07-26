Под Смоленском грузовик столкнулся с военной колонной

В Смоленской области фура вылетела на встречку и врезалась в бронеавтомобиль «Тигр», который ехал в составе военной колонны. В результате пострадали три человека.

Как сообщает телеграм-канал Baza, ДТП произошло накануне на трассе между Псковом и Смоленском. В колонне двигалось 10 единиц военной техники.

37-летний водитель грузовика «Вольво» не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу и врезалась в «Тигр».

По последним данным, в результате аварии пострадали водитель и пассажир «Тигра», а также водитель фуры.

Смоленск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»