Под Смоленском грузовик столкнулся с военной колонной

В Смоленской области фура вылетела на встречку и врезалась в бронеавтомобиль «Тигр», который ехал в составе военной колонны. В результате пострадали три человека.
Как сообщает телеграм-канал Baza, ДТП произошло накануне на трассе между Псковом и Смоленском. В колонне двигалось 10 единиц военной техники.
37-летний водитель грузовика «Вольво» не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу и врезалась в «Тигр».
По последним данным, в результате аварии пострадали водитель и пассажир «Тигра», а также водитель фуры.
Смоленск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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