В Подмосковье три человека погибли при взрыве в гаражах

В Московской области три человека погибли в результате взрыва в гаражном кооперативе. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. Взрыв прогремел в одном из боксов гаражного кооператива «Восточный», расположенного на Железнодорожной улице города. Взрывной волной гараж был разрушен практически полностью, также пострадала соседняя постройка.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела трех погибших, их личности устанавливаются. Поисково-спасательная операция продолжается.

На месте работают оперативные службы, которые устанавливают причины произошедшего. По данным телеграм-канала Shot, в гараже сдетонировала пиротехника.

Москва, Зоя Осколкова

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