На Филиппинах два человека стали жертвами землетрясения

Как минимум, два человека погибли, десятки пострадали в результате сильного землетрясения на севере Филиппин. Национальный институт вулканологии и сейсмологии определил силу толчков в 7,1 балла, пишет AP.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло около 8:43 утра. Эпицентр находился в горном Лусоне и малонаселенной провинции Абра, в 300 км от столицы Манилы. В полиции столицы сообщили, что толчки были очень сильными и ощущались в Маниле и городе Долорес, передает портал cna.com.

Рабочий погиб во время смены на стройке, на второго погибшего обрушился его дом. Около 25 человек получили различные травмы, всем оказана медицинская помощь.

В столице Филиппин временно остановили работу метро, многие дома и церкви повреждены, в окнах выбило стекла. Часть зданий и дорог пострадали от оползней, вызванных толчками.

Ранее пять человек погибли, 44 пострадали в результате землетрясения на юге Ирана. Магнитуда землетрясения достигла 6,3 по шкале Рихтера.

Манила, Наталья Рязанова

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