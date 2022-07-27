Полиция ищет вандалов, исписавших десятки машин в Воронеже буквой Z (ФОТО)

В Воронеже в ночь на среду, 27 июля, неизвестные разрисовали буквой Z десятки припаркованных во дворах автомобилей. Символику спецоперации на Украине нанесли красной краской. Полиция ищет злоумышленников, сообщили в региональном главке полиции. Власти Воронежской области сочли произошедшее вандализмом и провокацией, направленной на дискредитацию российской армии.

Как сообщила глава пресс-службы регионального управления МВД Наталья Куликова, сегодня в воронежский отдел полиции №5 «поступило несколько заявлений от местных жителей о повреждении автомобилей путем нанесения краски на металлическое покрытие транспортных средств».

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причастные к инциденту лица, добавила она, передает ТАСС.

Фото пострадавших от хулиганов автомобилей были опубликованы в телеграм-канале «Мой и твой Воронеж». «Улица Южно-Моравская, ночью испортили больше 100 автомобилей!», – говорится в сообщении.

Telegram: Исписанные литерой Z автомобили в Воронеже

На произошедшее отреагировали власти Воронежской области. В региональном правительстве считают инцидент на улице Южно-Моравской «гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию Вооруженных сил РФ», говорится в заявлении властей. Там выразили надежду, что виновные понесут заслуженное наказание. В заявлении подчеркивается, что губернатор региона Александр Гусев и правительство «безоговорочно и всецело» поддерживают решение президента России и мнение большей части населения страны о необходимости проведения спецоперации и ее цели.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»