Испания выдала бывшую сотрудницу российского банка, похитившую полмиллиарда рублей

Из Испании в Россию экстрадирована бывшая сотрудница банка Инесса Бранденбург, которую обвиняют в похищении более 560 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, кража была организована тремя участниками – Бранденбург и двумя мужчинами, которые входили в руководство кредитной организации. В 2018 году под предлогом ожидания оттока клиентов в кассу поступил 561 млн рублей.

Деньга забрала Бранденбург, упаковала их в спортивные сумки и заменила канцтоварами, чтобы скрыть хищение. Затем она на арендованном самолете добралась до Москвы, после чего покинула Россию. Обвиняемую задержали в Испании в сентябре 2021 года.

«Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о ее выдаче было удовлетворено. Сегодня в аэропорту города Мадрида женщину передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», – рассказала Волк.

Мадрид, Зоя Осколкова

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